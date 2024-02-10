Рабочие демонтировали несколько стеклянных конструкций и обнесли высоким забором. Кроме того снята часть сайдинговых панелей с фасада здания.

Рабочие демонтировали несколько стеклянных конструкций и обнесли высоким забором. Кроме того снята часть сайдинговых панелей с фасада здания.

Появились новые подробности разбора ТК «Летур», что на остановке «Дом туриста». Ранее сообщалось, что здание собираются отремонтировать к июлю этого года. УК «Центроград» Михаила Немчинова не намерена кардинально менять облик знания. Комплекс ждет небольшой «тюнинг». Конструкции уже начали разбирать.

Обозреватель «Омск-информа» побывал на месте. Судя по всему, разобранные стеклянные конструкции оказались скрыты за высоким забором. За ним уже поставили деревянные конструкции для беспрепятственного прохода к остановке.

Кроме того демонтирована сайдинговой обшивки фасада здания. Пока никаких других работ на объекте не наблюдается.

Известный омский архитектор Александр Бегун пояснил, что выполнял проект реконструкции нового «Летура». Но новый собственник здания отказался от полной перезагрузки здания.

- Я выполнял проект реконструкции здания, предложил несколько любопытных решений. Но не вправе разглашать их. Собственник отказался в итоге глобально переделывать здание. Он сделает косметический ремонт и вновь откроет торговый комплекс, - сказал Бегун.

Известно, что новый торговый комплекс получит название «ГагаринМолл». Владелец объекта намерен открыть на этих площадях гигантский фуд-корт. До 2018 года здание принадлежало бизнесмену Левану Турманидзе, но было продано из-за многомиллионных долгов.