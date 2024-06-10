Совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов раскрыл некоторые планы по реставрации торгового комплекса.
Совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть торгового комплекса «Летур», Илья Иванов рассказал о ходе ремонта объекта. Обновленный торговый комплекс на улице Гагарина станет называться «ГагаринМолл» и откроется в сентябре нынешнего года. Известно, как планируется обновить комплекс – эскизы появились в свободном доступе. Торговому объекту уже подыскивают арендаторов.
По словам собственника, на объекте были заменены павильоны, выходящие на улицу Гагарина.
– Там стояли павильоны, они уже сгнили, потому заменили их на новые. В основном ремонт будет касаться внутренней отделки помещений. Думаю, к сентябрю успеем, – заявил Иванов.
Предприниматель отметил, что сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными арендаторами.
– Дай бог, все площади мы заполним. Надеемся на лучшее, – добавил собственник торгового комплекса.
Напомним, что ранее ТК «Летур» принадлежал предпринимателю Левану Турманидзе. Он был признан банкротом. Имущество предпринимателя распродается.