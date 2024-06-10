Совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов раскрыл некоторые планы по реставрации торгового комплекса.

Совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов раскрыл некоторые планы по реставрации торгового комплекса.

Совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть торгового комплекса «Летур», Илья Иванов рассказал о ходе ремонта объекта. Обновленный торговый комплекс на улице Гагарина станет называться «ГагаринМолл» и откроется в сентябре нынешнего года. Известно, как планируется обновить комплекс – эскизы появились в свободном доступе. Торговому объекту уже подыскивают арендаторов.

По словам собственника, на объекте были заменены павильоны, выходящие на улицу Гагарина.

– Там стояли павильоны, они уже сгнили, потому заменили их на новые. В основном ремонт будет касаться внутренней отделки помещений. Думаю, к сентябрю успеем, – заявил Иванов.

Предприниматель отметил, что сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными арендаторами.

– Дай бог, все площади мы заполним. Надеемся на лучшее, – добавил собственник торгового комплекса.

Напомним, что ранее ТК «Летур» принадлежал предпринимателю Левану Турманидзе. Он был признан банкротом. Имущество предпринимателя распродается.