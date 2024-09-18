Ранее сообщалось, что ремонтные работы планируют завершить в сентябре.

В центре Омска продолжается ремонт ТК «Летур», который планируется назвать «ГагаринМолл». Несмотря на анонс открытия в сентябре, этого не случилось. Судя по отсутствию большого количества бригад на объекте, процесс затягивается.

Корреспондент «Омск-информа» выяснил, как продвигается реконструкция бывшего здания «Летура». Звуки ремонта слышны еще с лестницы подземного перехода: рабочие перетаскивали строительные материалы и стучали у лестницы, которая ведет внутрь здания.

Рабочий подрядной организации рассказал, что впереди основное – реставрация фасада здания.

– Здесь много бригад трудится. Мы окна пластиковые вставляли и сейчас лестницами занимаемся. А, например, другая бригада, которая занимается укладкой кафеля, работает до 10 часов утра. Остались работы по ремонту фасада здания, – пояснил бригадир Сабиджан.

На вопрос о новых сроках сдачи комплекса сотрудник компании выразил сдержанный оптимизм.

– Думаю, в конце октября объект сдадут, – пояснил Сабиджан.

Другая бригада занималась ремонтом крыши и установкой основы под укладку плитки.

– Застелили рубероидом крышу. Теперь внизу этот материал стелить будем, на улице. То есть как раз после того, как подобьется подушка, будем укладывать уличное покрытие, – говорит представитель подрядной организациии Алексей.

Как уточнил «Омск-информу» совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть «Летура», Илья Иванов, планируетсяоткрыть торговый комплекс к концу декабря 2024 года.

– Будем стараться завершить ремонт торгового комплекса к Новому году. На внутренние работы может потребоваться больше времени. Финальные работы на фасаде постараемся закончить к концу декабря, – уточнил предприниматель.

Пока же здание мало похоже на свой эскизный облик. Ранее сообщалось, что новому собственнику пришлось заменить павильоны, поскольку старые сгнили.