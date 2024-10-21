Финансовые запросы 61-летнего канадского тренера Жерара Галлана оказались очень серьезными.

Руководство омского «Авангарда», провалившего начало сезона в КХЛ, связывалось с представителями канадского тренера Жерара Галлана, сообщает «Спорт-Экспресс». 61-летний специалист, тренировавший такие клубы НХЛ, как «Вегас», «Флорида», «Коламбус» и «Рейнджерс», уже второй сезон сидит без работы.

По данным издания, финансовые запросы канадца оказались очень серьезными, поэтому дальнейшего развития переговорный процесс пока не получил. Ранее сообщалось, что «Авангард» может возглавить тренер из Северной Америки.

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» провел 17 матчей и одержал в них всего 6 побед. Сейчас команда даже не попадает в плей-офф. Главный тренер «ястребов» Сергей Звягин публично заявлял, что его команда будет побеждать.