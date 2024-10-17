Дмитрий Зярко продолжит работу уже в мэрии Томска. Там его ждут уже в качестве первого зама главы города.

Мэр Омска Сергей Шелест по-деловому попрощался с главой Ленинского округа Дмитрием Зярко. Как и анонсировал «Омск-информ» своим читателям, специалист завтра, 18 октября отрабатывает в этом качестве. И с понедельника, 21 октября, приступит к работе в качестве первого заместителя мэра Томска.

По словам главы Омска, Зярко за 7 лет работы главой администрации Ленинского округа сделал много хорошего. Но пришло время двигаться дальше. Мэр высоко оценил профессиональные качества уходящего специалиста.

- Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны и станет весомой фигурой в команде томского мэра, - сказал Шелест. - Всеми необходимыми для этого качествами, такими, как профессионализм, опыт, знание законов, умение быстро и продуктивно решать кризисные ситуации, находить контакт с людьми — Дмитрий Николаевич обладает в полном объеме.

Мэр Омска пожелал Зярко успехов на новом месте, быстрой адаптации и интересной работы. Ну а на чужбине специалиста ждет в свою команду бывший вице-мэр Омска, нынешний глава Томска Дмитрий Махиня.