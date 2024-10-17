Дмитрий Зярко ни дня не будет безработным. Едва попрощавшись с коллегами из Ленинского округа, он вступит в статусную должность в Томске.

В карьере главы Ленинского округа Омска Дмитрия Зярко наметился крутой поворот. Как ранее сообщал «Омск-информ», в пятницу, 18 октября, он отрабатывает последний день. И уезжает работать первым заместителем мэра Томска. Главой этого города является бывший вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Онрассказал редакции, когда Зярко приступит к своим обязанностям. Оказалось, что тот ни дня не будет безработным.

– Договоренность такая, что Дмитрий Зярко начнет работать первым заместителем в понедельник, 21 октября. Все согласования пройдены, – заявил Махиня «Омск-информу».

Известно, что специалист «зашел» местным политическим элитам.

Планируется, что Дмитрий Зярко станет координировать глав районов, работу с ресурсоснабжающими организациями, минимизацию раскопок, своевременное подключение отопления и ГВС, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Сам амбициозный чиновник уже анонсировал, что собирается реформировать транспортную сеть Томска.