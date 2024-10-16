Пока Дмитрий Зярко пакует чемоданы, готовясь стать первым замом мэра Томска, на должность главы Ленинского округа подыскали другого специалиста.

В ближайшее время в структуре администрации Омска планируется новое кадровое назначение. По данным инсайдеров «Омск-информа», в пятницу, 18 октября, последний день в должности главы Ленинского округа отрабатывает Дмитрий Зярко. Чиновник готовится занять пост первого заместителя мэра Томска. Главой этого города с недавних пор является бывший вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Ранее он подробно рассказывал редакции, как выбрал Дмитрия Зярко. Кандидат в первые вице-мэры Томска прошел все процедуры согласования и «кастинг» среди местных депутатов.

Предполагается, что назначенцу из Омска поручат курировать глав районов, работу с ресурсоснабжающими организациями, минимизацию раскопок, своевременное подключение отопления и ГВС, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Сам Зярко собирается реформировать транспортную сеть Томска.

Что же касается его сменщика на посту главы Ленинского округа, то этот пост займет нынешний первый заместитель главы Кировского округа Николай Хроленко.

– Хроленко показал себя как специалист, неплохо работающий с населением. Раньше считалось, что Кировский округ самый провальный в силу особенностей его расположения и застройки. Однако нынешняя администрация округа сумела доказать обратное. Кроме того, у Николая Хроленко десантное прошлое, что делает его близким по духу мэру Сергею Шелесту, – говорит источник «Омск-информа», знакомый с ситуацией.

Николай Хроленко трудится в должности первого заместителя главы Кировского округа с 5 сентября 2022 года. Известно, что с 2014 по 2019 год он возглавлял Лузинское сельское поселение Омского района.