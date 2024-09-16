Мэр Томска ждет согласования кандидатуры Дмитрия Зярко.

Мэр Томска, бывший вице-мэр Омска Дмитрий Махиня рассказал «Омск-информу», как выбрал себе первого заместителя. Он подтвердил, что на этот пост рассматривается глава Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко. Специалист проработал в этой должности 7 лет и теперь покидает ее.

По словам главы Томска, Зярко единственный кандидат в первые замы мэра и пока находится в процессе согласования.

– Кандидатура Дмитрия Зярко находится в стадии согласования с городскими депутатами, губернатором и ФСБ. Если он не пройдет этот фильтр, тогда будем думать дальше, – поделился Махиня с редакцией.

Мэр признался, что над альтернативными вариантами на это кресло пока не думал.

Дмитрий Махиня активно внедряет тактику привлечения в свою команду омских чиновников. Так, своим заместителем он взял директора казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» Ирину Фрайндт. А бывший глава аппарата губернатора Владимир Радул, работавший при Леониде Полежаеве, стал вице-мэром по вопросам безопасности.