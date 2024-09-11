Омск-Информ
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·Общество

Один из глав городских округов покинет свой пост и уедет из Омска.

Как сообщает «СуперОмск», в омской мэрии грядет крупная отставка. Дмитрий Зярко уходит с поста главы Ленинского округа. Он переезжает в Томск, где будет работать первым заместителем мэра Дмитрия Махини.

Отметим, что Дмитрий Зярко занял пост главы Ленинского округа Омска в июле 2017 года. Он проработал на этой должности более 7 лет.

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·Общество

Один из глав городских округов покинет свой пост и уедет из Омска.

Как сообщает «СуперОмск», в омской мэрии грядет крупная отставка. Дмитрий Зярко уходит с поста главы Ленинского округа. Он переезжает в Томск, где будет работать первым заместителем мэра Дмитрия Махини.

Отметим, что Дмитрий Зярко занял пост главы Ленинского округа Омска в июле 2017 года. Он проработал на этой должности более 7 лет.

1324