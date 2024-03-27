Бывший директор казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» станет заместителем главы соседнего города по экономике.

Бывший директор казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» станет заместителем главы соседнего города по экономике.

Экс-заместитель градоначальника Омска, а ныне мэр Томска Дмитрий Махиня подтвердил «Омск-информу», что взял к себе в заместители директора казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» Ирину Фрайндт. Чиновница уже уволилась. И, вероятно, в ближайшее время получит высокий пост в мэрии Томска.

– Да, эта информация соответствует действительности. Ирина Фрайндт станет моим замом по экономическим вопросам, – отметил Махиня.

При этом мэр Томска и дальше намерен брать кадры из администрации Омска.

– Не исключаю, что возьму еще кого-то из омских специалистов. Но пока конкретных решений нет, – добавил Махиня.

На какую именно должность он присматривает специалистов, томский градоначальник не пояснил. Ранее омич Владимир Радул стал вице-мэром Томска, курирующим вопросы безопасности.