Омск-Информ
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·Политика

Еще одним омским представителем в мэрии Томска должна стать Ирина Фрайндт.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, который ранее являлся директором департамента имущественных отношений Омска, решил взять к себе в команду еще одного человека, с которым работал раньше.

По информации БК55, начальник КУ «Аналитическое сопровождение» Ирина Фрайндт станет вице-мэром Томска. Необходимые договоренности уже достигнуты.

Ранее Махиня взял в команду несколько чиновников из Омска.

·Политика

Еще одним омским представителем в мэрии Томска должна стать Ирина Фрайндт.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, который ранее являлся директором департамента имущественных отношений Омска, решил взять к себе в команду еще одного человека, с которым работал раньше.

По информации БК55, начальник КУ «Аналитическое сопровождение» Ирина Фрайндт станет вице-мэром Томска. Необходимые договоренности уже достигнуты.

Ранее Махиня взял в команду несколько чиновников из Омска.