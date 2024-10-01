Бывший глава Ленинского округа Дмитрий Зярко предстал перед томскими депутатами. Пришлось выходить из положения.

Сегодня, 1 октября, мэр Томска Дмитрий Махиня на заседании Думы представил депутатам кандидата на должность своего первого заместителя Дмитрия Зярко. Судя по всему, чиновник окончательно уехал из Омска, оставив должность главы Ленинского округа. Эти данные не стали неожиданностью: более двух недель назад глава Томска подтверждал «Омск-информу», что намерен взять Зярко к себе в команду.

Предполагается, что экс-главе Ленинского округа Омска поручат курировать глав районов, работу с ресурсоснабжающими организациями, минимизацию раскопок, своевременное подключение отопления и ГВС, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Сам претендент на должность представил свое видение транспортной сети Томска.

– Основная задача сейчас – провести максимальную работу с общественностью, дабы получить реакцию, учесть максимально быстро те изменения, которые возможно произвести, и широко представить новую транспортную сеть, – цитирует Зярко vtomske.ru.

Депутаты поддержали кандидата.

– Дмитрий Зярко – хороший технарь, главное, чтобы его не съело, не засосало наше болото. Услышал сейчас в ходе выступления некоторые моменты... Что касается маршрутной сети, опять начинаем ссылаться на количество маршрутов, а не на мнение людей, не на удобство. Не хотелось бы, чтобы опять была, я извиняюсь, говорящая голова, которая передает информацию снизу доверху, – заявил депутат Дмитрий Забелин.

Судя по всему, претендент на должность первого заместителя главы города прошел этот «кастинг». В команде мэра Томска Дмитрия Махини работают уже два омича. Обычным заместителем главы города трудится экс-директор казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» Ирина Фрайндт. А бывший глава аппарата губернатора Владимир Радул, работавший при Леониде Полежаеве, стал вице-мэром по вопросам безопасности.