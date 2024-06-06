Мэры Омска и Томска встретились на сессии Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Ранее Махиня работал в администрации Омска.

Мэры Омска и Томска встретились на сессии Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Ранее Махиня работал в администрации Омска.

Мэр Омска Сергей Шелест, находящийся в рабочей командировке в Иркутской области, принял участие в сессии Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Наряду с Шелестом там присутствовали руководители других городов Сибири. В частности, Дмитрий Махиня, который сегодня является мэром Томска. Напомним, раньше Махиня, был вице-мэром Омска и возглавлял департамент имущественных отношений

На фото с заседания Шелест запечатлен вместе с Махиней, а рядом с ними находится председатель Омского городского совета Владимир Корбут.

– Обсуждаем повестку, так или иначе затрагивающую все муниципалитеты: практику реализации национальных проектов, проблемы жилищно-коммунального комплекса и пути их решения, развитие потребительского рынка и так далее. Обмен опытом полезен и позволяет внедрять передовые наработки на практике, – прокомментировал сессию Шелест.

Важное направление в работе Ассоциации сибирских и дальневосточных городов – составление предложений органам законодательной власти. Они позволяют создавать новые законопроекты и редактировать те, что действуют.