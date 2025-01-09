Омск-Информ
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·Политика

Дмитрий Зярко дорабатывает в должности первого заместителя мэра Томска последние дни.

Стало известно о возвращении в Омск экс-главы Ленинского округа Дмитрия Зярко. С 23 октября прошлого года чиновник трудится первым заместителем мэра Томска, в команде другого выходца из Омска Дмитрия Махини. Однако, по данным «Коммерческих вестей», чиновник уже написал заявление на увольнение. И дорабатывает в этой должности последние дни. Официальная причина камбэка – семейные обстоятельства.

Известно, что Дмитрий Зярко с конца января возглавит АО «Омскоблводопровод». Компания переживает финансовые трудности. Сейчас в организации нет руководителя, его обязанности исполняет Владимир Белан.

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·Политика

Дмитрий Зярко дорабатывает в должности первого заместителя мэра Томска последние дни.

Стало известно о возвращении в Омск экс-главы Ленинского округа Дмитрия Зярко. С 23 октября прошлого года чиновник трудится первым заместителем мэра Томска, в команде другого выходца из Омска Дмитрия Махини. Однако, по данным «Коммерческих вестей», чиновник уже написал заявление на увольнение. И дорабатывает в этой должности последние дни. Официальная причина камбэка – семейные обстоятельства.

Известно, что Дмитрий Зярко с конца января возглавит АО «Омскоблводопровод». Компания переживает финансовые трудности. Сейчас в организации нет руководителя, его обязанности исполняет Владимир Белан.

2885