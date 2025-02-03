Омск-Информ
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·Политика

Дмитрия Зярко официально назначили главой «Омскоблводопровода».

Бывшего первого заместителя мэра Томска Дмитрия Зярко назначили главой «Омскоблводопровода». Как пояснили «Омск-информу» в компании, специалист работает в должности с сегодняшнего дня.

– Дмитрий Зярко официально стал генеральным директором с 3 февраля, – пояснили редакции в приемной.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Зярко до карьеры в Томске работавший главой Ленинского округа, вернется в Омск в конце января. По данным «Омск-информа», чиновника позвал работать в «Омскоблводопровод» лично министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. В мэрии Томска Зярко проработал всего три месяца, с 23 октября прошлого года.

Но самая главная интрига заключается в том, что заместителем главы «Омскоблводопровода» назначен Алексей Потапов, работавший первым замом Зярко в Ленинском округе Омска. Недавно он оставил эту должность. Место Потапова в администрации округа занял, по некоторым данным, родной брат главы Минэнерго, Александр Шнипко.

1112Елена Яровая
·Политика

Дмитрия Зярко официально назначили главой «Омскоблводопровода».

Бывшего первого заместителя мэра Томска Дмитрия Зярко назначили главой «Омскоблводопровода». Как пояснили «Омск-информу» в компании, специалист работает в должности с сегодняшнего дня.

– Дмитрий Зярко официально стал генеральным директором с 3 февраля, – пояснили редакции в приемной.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Зярко до карьеры в Томске работавший главой Ленинского округа, вернется в Омск в конце января. По данным «Омск-информа», чиновника позвал работать в «Омскоблводопровод» лично министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. В мэрии Томска Зярко проработал всего три месяца, с 23 октября прошлого года.

Но самая главная интрига заключается в том, что заместителем главы «Омскоблводопровода» назначен Алексей Потапов, работавший первым замом Зярко в Ленинском округе Омска. Недавно он оставил эту должность. Место Потапова в администрации округа занял, по некоторым данным, родной брат главы Минэнерго, Александр Шнипко.

1112Елена Яровая