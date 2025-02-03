Дмитрия Зярко официально назначили главой «Омскоблводопровода».

Бывшего первого заместителя мэра Томска Дмитрия Зярко назначили главой «Омскоблводопровода». Как пояснили «Омск-информу» в компании, специалист работает в должности с сегодняшнего дня.

– Дмитрий Зярко официально стал генеральным директором с 3 февраля, – пояснили редакции в приемной.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Зярко до карьеры в Томске работавший главой Ленинского округа, вернется в Омск в конце января. По данным «Омск-информа», чиновника позвал работать в «Омскоблводопровод» лично министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. В мэрии Томска Зярко проработал всего три месяца, с 23 октября прошлого года.

Но самая главная интрига заключается в том, что заместителем главы «Омскоблводопровода» назначен Алексей Потапов, работавший первым замом Зярко в Ленинском округе Омска. Недавно он оставил эту должность. Место Потапова в администрации округа занял, по некоторым данным, родной брат главы Минэнерго, Александр Шнипко.