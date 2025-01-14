По данным инсайдеров «Омск-информа», кандидатура Дмитрия Зярко на пост главы «Омскоблводоканала» всплыла в последний момент.

Появились новые детали возвращения в Омск экс-главы Ленинского округа, ныне работающего первым заместителем мэра Томска, Дмитрия Зярко. Уже известно, что с конца января он возглавит «Омскоблводопровод». Официальная причина камбэка – семейные обстоятельства.

«Омск-информу» стали известны обстоятельства этого камбэка. По данным источников редакции, на высокий пост в Омске претендовали как минимум три кандидата. Но выбрали в итоге Зярко.

– На должность директора «Омскоблводопровода» рассматривалось несколько кандидатур. Но все они не прошли согласование. Фамилия Дмитрия Зярко всплыла в этом шорт-листе в последний момент. И неофициально была утверждена, – рассказал собеседник «Омск-информа».

По некоторым данным, требовался специалист, который проконтролирует расходование доли из тех 1,9 млрд федеральных рублей, которые были выделены региону на три года на совершенствование коммунальной инфраструктуры.

Другой инсайдер раскрыл интригу с причиной возвращения Зярко. Он получил приглашение от главы омского Минэнерго.

– Дмитрия Зярко лично позвал работать министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. И тот согласился, – подчеркнул анонимный эксперт, знакомый с положением дел.

При этом в плане политической карьеры Зярко сложилась не самая красивая ситуация: его трудоустроил с 23 октября прошлого года своим первым заместителем мэр Томска, бывший вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Для последнего, судя по публикациям томских СМИ, этот уход стал полной неожиданностью. То есть первый заместитель мэра не проработал в чиновничьей должности и трех месяцев. Зярко уйдет в отставку как раз по прошествии этого периода.

На данный момент в «Омскоблводопроводе» финансовые трудности. Пост главы предприятия вакантен. С ноября временно исполняющим обязанности руководителя является Владимир Белан.