Омск-Информ
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·Политика

К своим новым обязанностям приступил Дмитрий Зярко.
Сегодня, 23 октября, мэр Томска Дмитрий Махиня подписал документ о назначении Дмитрия Зярко на должность первого заместителя. Об этом сообщает пресс-служба томской мэрии.
Напомним, Зярко около семи лет возглавлял Ленинский округ Омска. На прошлой неделе он покинул этот пост.
Мэр Томска Дмитрий Махиня до сентября 2023 года был вице-мэром Омска, директором департамента имущественных отношений.
·Политика

К своим новым обязанностям приступил Дмитрий Зярко.
Сегодня, 23 октября, мэр Томска Дмитрий Махиня подписал документ о назначении Дмитрия Зярко на должность первого заместителя. Об этом сообщает пресс-служба томской мэрии.
Напомним, Зярко около семи лет возглавлял Ленинский округ Омска. На прошлой неделе он покинул этот пост.
Мэр Томска Дмитрий Махиня до сентября 2023 года был вице-мэром Омска, директором департамента имущественных отношений.