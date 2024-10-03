«Героями» видео заинтересовалась полиция.
Представитель кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев прокомментировал «Омск-информу» выходку подростков, намеренно бросивших электросамокаты в Иртыш. Сервис намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь молодых людей к ответственности.
– За умышленное повреждение самоката по оферте штраф до 90 000 рублей. Плюс мы обращаемся в полицию, так как есть все признаки вандализма или хулиганства. Сейчас устанавливаем все обстоятельства произошедшего, – сообщил пресс-секретарь Whoosh.
Он пояснил, так как подростки не являются совершеннолетними, то за порчу имущества придется ответить их родителям. Сейчас ведется проверка, по ее окончании станет известно о последствиях проступка школьников. Ранее омский подросток, выбросивший электросамокат в реку Омь, по решению суда выплатил компании Whoosh 35 тыс. рублей.
«Омск-информ» будет следить за развитием событий.