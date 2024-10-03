Омск-Информ
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·Происшествия

В соцсетях завирусилось видео их выходки.

В сообществе «Омск Live» опубликовали видео, на котором запечатлены два школьника, выбрасывающие в Иртыш электросамокаты. Инцидент произошел на Иртышской набережной.

Автор видео недоумевает по поводу мотивов поведения подростков. В процесс избавления от самокатов «герои» ролика изрядно веселились и на кураже совершили странный поступок.

– Зачем они это сделали, остается загадкой, – подписал автор видео, стоявший неподалеку.

В комментариях омичи сочувствуют родителям школьников, которым, вероятно, придется заплатить за «веселье» детей.

Ранее «Омск-информ» сообщал о молодом человеке, который имел такое же хобби по выкидыванию самокатов в реку. Ему пришлось заплатить 35 тыс. рублей за подобную выходку.

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·Происшествия

В соцсетях завирусилось видео их выходки.

В сообществе «Омск Live» опубликовали видео, на котором запечатлены два школьника, выбрасывающие в Иртыш электросамокаты. Инцидент произошел на Иртышской набережной.

Автор видео недоумевает по поводу мотивов поведения подростков. В процесс избавления от самокатов «герои» ролика изрядно веселились и на кураже совершили странный поступок.

– Зачем они это сделали, остается загадкой, – подписал автор видео, стоявший неподалеку.

В комментариях омичи сочувствуют родителям школьников, которым, вероятно, придется заплатить за «веселье» детей.

Ранее «Омск-информ» сообщал о молодом человеке, который имел такое же хобби по выкидыванию самокатов в реку. Ему пришлось заплатить 35 тыс. рублей за подобную выходку.

1276