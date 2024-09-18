Молодой человек совершил акт вандализма ради просмотров в социальных сетях. Но его нашли и сурово наказали.

Кикшеринговый сервис Whoosh добился наказания для жителя Омска, который выбросил электросамокат в реку. Молодой человек сделал этого ради хайпа в социальных сетях – ролик собрал большое количество просмотров и вызвал полемику. Но теперь придется отвечать за спорный «креатив».

Сам инцидент произошел два месяца назад. На кадрах снятого вечером 15 июля ролика запечатлен молодой человек, сбрасывающий электросамокат Whoosh с Комсомольского моста в реку Омь. Как сообщили в сервисе, средство индивидуальной мобильности, оказавшись в реке, подало сигнал о нештатной ситуации, сообщает портал «Ом1». Изучив данные и видео в соцсетях, специалисты вычислили нарушителя и обратились в полицию. Было возбуждено административное дело, по решению суда вандал заплатил штраф в размере 35 тыс. рублей.

В компании отмечают, что подобные случаи единичны. Подавляющее большинство омичей используют электросамокаты по назначению – для передвижений по городу.