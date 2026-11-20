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Министерство транспорта России подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, предусматривающий появление отдельных знаков для средств индивидуальной мобильности и дополнительные требования к тем, кто ими управляет. Об этом сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко, представивший соответствующую презентацию.

В перечне предложенных ведомством обозначений – три новых знака: «Зона запрета движения СИМ», «Велопереезд» и «Велопешеходный переход». Помимо этого, проект устанавливает возрастной порог: садиться за руль СИМов разрешат только с 16 лет. Поездки должны проходить без пассажиров и в трезвом виде.

Авторы инициативы приравнивают владельцев СИМ к остальным водителям по ряду обязанностей. В частности, им придется по требованию полицейских останавливаться и выполнять предусмотренные правилами действия при дорожно-транспортном происшествии.

Под средством индивидуальной мобильности в Минтрансе понимают наземный транспорт, оснащенный электродвигателем мощностью от 100 до 250 ватт. Для управления таким устройством, согласно проекту, водительское удостоверение не понадобится.