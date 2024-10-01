Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, в квартире женщины вспыхнул обогреватель.
Сегодня ночью в Омске загорелась квартира в двухэтажном доме. Как стало известно «Омск-информу», пожар случился на улице 1-й Тепловозной в Ленинском округе.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Площадь пожара составила 50 кв. м, но с огнем удалось справиться.
На лестничной площадке пожарные обнаружили хозяйку горевшей квартиры. Женщина скончалась.
По предварительным данным, возгорание началось от включенного электрообогревателя. Отметим, что в сентябре в Омской области произошло 48 пожаров из-за обогревателей. В них погибли 3 человека. Одна женщина погибла в садовом товариществе «Профтехобразование», еще одна – на улице Нефтезаводской.
·Происшествия

По предварительным данным, в квартире женщины вспыхнул обогреватель.
Сегодня ночью в Омске загорелась квартира в двухэтажном доме. Как стало известно «Омск-информу», пожар случился на улице 1-й Тепловозной в Ленинском округе.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Площадь пожара составила 50 кв. м, но с огнем удалось справиться.
На лестничной площадке пожарные обнаружили хозяйку горевшей квартиры. Женщина скончалась.
По предварительным данным, возгорание началось от включенного электрообогревателя. Отметим, что в сентябре в Омской области произошло 48 пожаров из-за обогревателей. В них погибли 3 человека. Одна женщина погибла в садовом товариществе «Профтехобразование», еще одна – на улице Нефтезаводской.