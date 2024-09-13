Омск-Информ
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·Происшествия

Включенный прибор женщина оставила без присмотра на 15 часов, и произошел пожар.
Вчера, 12 сентября, в садовом товариществе «Профтехобразование» Ленинского округа загорелся дом. На место выехали 20 сотрудников МЧС. За 34 минуты им удалось ликвидировать открытое горение. 
Площадь пожара составила 63 кв. м. Когда спасатели разбирали завалы сгоревшего дома, они обнаружили на кровати тело пенсионерки.
По предварительным данным, проводка в доме женщины не выдержала масляного электрообогревателя, оставленного без присмотра. Сотрудники МЧС установили, что прибор беспрерывно работал более 15 часов.
·Происшествия

Включенный прибор женщина оставила без присмотра на 15 часов, и произошел пожар.
Вчера, 12 сентября, в садовом товариществе «Профтехобразование» Ленинского округа загорелся дом. На место выехали 20 сотрудников МЧС. За 34 минуты им удалось ликвидировать открытое горение. 
Площадь пожара составила 63 кв. м. Когда спасатели разбирали завалы сгоревшего дома, они обнаружили на кровати тело пенсионерки.
По предварительным данным, проводка в доме женщины не выдержала масляного электрообогревателя, оставленного без присмотра. Сотрудники МЧС установили, что прибор беспрерывно работал более 15 часов.