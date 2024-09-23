Пожилая женщина из городка Нефтяников грелась, включив обогреватель в розетку.

В Омске из-за работающего обогревателя загорелась квартира, расположенная на третьем этаже дома по улице Нефтезаводской. В огне погибла пожилая женщина. В ожидании начала отопительного сезона она пыталась согреть холодную квартиру обогревателем и не уследила за ним.

Дым почувствовали соседи. Они начали стучаться в дверь, но никто не открыл. Тогда люди вызвали МЧС. Пожар был оперативно локализован, но хозяйку квартиры спасти не удалось.

– Очаг возгорания находился в углу комнаты, в розетку электросети был подключен обогреватель. Предварительно установлено, замыкание электропроводки стало причиной пожара, – сообщил дознаватель МЧС России Дмитрий Ковалев. – Всегда говорим о том, что безопасных обогревателей не бывает. Если включили прибор в сеть, неустанно следите за работой обогревателя.

Напомним, что отопительный сезон в Омске стартовал сегодня, 23 сентября.