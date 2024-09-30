Главный тренер «ястребов» поздравил болельщиков с долгожданной победой и отметил силу воли команды. А Спунер его удивил.

На пресс-конференции после долгожданной победы «Авангарда» над «Сибирью» (3:2) главный тренер омской команды Сергей Звягин подвел черту под тяжелым для «ястребов» периодом – семь поражений подряд. Переломить негативный сценарий удалось ценой невероятных усилий.

– Хотел бы поздравить многочисленных болельщиков с такой долгожданной победой. Мы прошли через все эмоции, которые можно только представить, – заявил тренер «Авангарда». – Сегодня ждали этой игры, хотели, чтобы ребята сыграли уверенно, раскрепощенно. Немного это не получалось, но, даже проигрывая 0:2, ребята продолжали биться, сражаться, искали возможность забить. Третий период был лучшим для нас, оставили соперника практически без шайбы и создали много моментов. Хорошая победа, рад за ребят.

Отдельно наставник «ястребов» отметил нападающего Ивана Николишина, который после сообщений о возможном обмене выдал лучший матч в сезоне, а также канадского форварда Райана Спунера. Легионер буквально сошел с трапа самолета и в первом же матче после возвращения в Омск забросил победную шайбу.

– Райан удивил. Еще когда мы подписывали контракт, он говорил, что много катается, готовится, держит себя в тонусе. Сегодня он отыграл около 18 минут, поддерживал темп и выглядел здорово, – подчеркнул главный тренер.

Сергей Звягин также признался, что в заключительном периоде, когда счет был равным (2:2), он осторожно выпускал на лед молодых хоккеистов, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки. Этот план в итоге сработал и позволил «ястребам» прервать черную полосу.

В четверг, 3 октября, «Авангард» сыграет дома против ярославского «Локомотива».