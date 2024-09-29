Омск-Информ
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·Спорт

В 10 матчах нынешнего чемпионата форвард набрал всего одно очко.

Руководство омского «Авангарда» ищет варианты для обмена нападающего Ивана Николишина, сообщает «Спорт-Экспресс». Причиной готовящегося трансфера является удручающая статистика форварда. За десять матчей нынешнего чемпионата КХЛ он набрал всего одно очко.

При этом контракт 28-летнего хоккеиста с омским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Николишин выступает за «ястребов» с 2023 года.

1970
·Спорт

В 10 матчах нынешнего чемпионата форвард набрал всего одно очко.

Руководство омского «Авангарда» ищет варианты для обмена нападающего Ивана Николишина, сообщает «Спорт-Экспресс». Причиной готовящегося трансфера является удручающая статистика форварда. За десять матчей нынешнего чемпионата КХЛ он набрал всего одно очко.

При этом контракт 28-летнего хоккеиста с омским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Николишин выступает за «ястребов» с 2023 года.

1970