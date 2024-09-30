Омской команде удалось прервать черную полосу. Победная шайба на счету вернувшегося в «Авангард» Райана Спунера.

Сегодня, 30 сентября, на «G-Drive Арене» прошла игра между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Матч завершился со счетом 3:2.

Первый период отметился напряженной борьбой между командами. Однако счет открыть не удалось. Во втором периоде гости практически подряд забросили две шайбы, но не смогли удержать преимущество. «Авангард» очнулся и еще до второго перерыва отыграл обе шайбы.

В заключительной двадцатиминутке хозяева площадки оказали серьезное давление на «Сибирь» и в конце концов добились своего. Победную шайбу забросил вернувшийся в «Авангард» канадский нападающий Райан Спунер.

«Ястребы» прервали серию поражений, которая насчитывала 7 матчей. Через два дня, 3 октября, омичи сыграют дома с ярославским «Локомотивом». Начало матча в 19.30.