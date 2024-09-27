Татьяна Занина поведала «Омск-информу», что в ее квартире от взрывной волны разрушилась стена и упал шкаф.

Сегодняшнее происшествие со взрывом самогонного аппарата в омской пятиэтажке на проспекте Мира, 27а, продолжает обрастать новыми подробностями. О резком хлопке, похожем на взрыв газа, стало известно в 6:40 утра. Волной выбило окна и разворотило балкон на третьем этаже во втором подъезде многоэтажки. Пострадавший 71-летний пенсионер оказался хозяином квартиры и владельцем злополучного агрегата, сейчас он находится в БСМП-1. В мэрии Омска распространили оперативный комментарий об отсутствии угрозы для жителей дома. Прокуратура продемонстрировала снимки из квартиры с самогонным аппаратом, ставшей эпицентром взрыва.

«Омск-информ» нашел жительницу, оповестившую экстренные службы о ЧП. Татьяна Занина оказалась соседкой пострадавшего самогонщика, с которым у них на двоих одна общая стена. Она рассказала, как развивались события.

– У нас общая стена с соседом. Я спала, хорошо, не в спальне, а в зале. Проснулась от громкого «бух!», как землятрясение. Так вот у меня затряслась и разрушилась стена, упал и застрял в проеме шкаф. Меня больше всего волнует, кто все это будет делать, – рассуждает свидетельница происшествия.

После звонка Татьяны Заниной подтянулись экстренные службы.

– Приехали сотрудники МЧС, приготовили шланги и технику, зашли в квартиру. Зашли со словами: «Возгорания нет». Потом подтянулась газовая служба, тоже не нашли причин для вмешательства, – уточнила Татьяна Занина.

У пенсионерки от утренних волнений поднялось давление.

– Только приняла лекарство, давление немного сбила. Мне хоть самой скорую вызывай, – заявила соседка самогонщика.

Татьяна Занина добавила, что также пострадали квартиры, расположенные по соседству с жилищем с самогонным аппаратом. И теперь жители серьезно задумались, кого заставить оплачивать работы по восстановлению квартир.