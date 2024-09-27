Владелец самодельного устройства пытался самостоятельно ликвидировать последствия, но получил ожоги рук.

В омской прокуратуре сообщили новые подробности сегодняшнего взрыва самогонного аппарата в пятиэтажке на проспекте Мира, 27А, что в Нефтяниках. Ранее сообщалось, что о происшествии стало известно в 6:40 утра. Причиной стал самогонный агрегат в квартире на третьем этаже. Его владелец госпитализирован в БСМП-1. Оперативный комментарий дали в мэрии Омска.

Как рассказали в прокуратуре, в жилом помещении выбиты окна и двери, произошло смещение внутренней перегородки без последующего возгорания. Надзорное ведомство также опубликовало свежие снимки из развороченной взрывом квартиры.

По предварительной информации причиной произошедшего стала эксплуатация самогонного аппарата, установленного 71–летним хозяином квартиры на кухне. Мужчина попытался самостоятельно ликвидировать последствия, но получил ожоги рук и попал в больницу.

Ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту случившегося, прокуратура Советского округа Омска поставила на контроль.