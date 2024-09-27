Владелец устройства получил ожоги и сейчас находится в больнице.

В популярных омских пабликах социальной сети «ВКонтакте» распространяется информация о хлопке газа в городке Нефтяников. Инцидент произошел утром в пятиэтажке на проспекте Мира, 27а. Судя по видео с места происшествия, взрывной волной вынесло окно и частично разрушило балкон на третьем этаже во втором подъезде.

По данным источников «Омск-информа», о хлопке в 6:40 утра сообщила жительница дома. Однако взорвался не газ, по предварительным данным, причиной взрыва стал самогонный аппарат. Проведенный визуальный осмотр дома показал, что угрозы обрушения, утечки газа и возгорания нет. Установлено, что выбиты оконные рамы, разворотило балкон, перекрытие балкона не повреждено.

71-летний собственник квартиры, в которой взорвался самогонный аппарат, с ожогами третьей степени госпитализирован в БСМП-1. Других пострадавших нет.

Также известно, что во втором подъезде проведена эвакуация 19 человек, из них 5 детей. Для обогрева эвакуированных власти предоставили автобус, сейчас он находится на месте. В доме работает следственно-оперативная группа. Что именно взорвалось в доме – газ или самогонный аппарат – будет установлено в ближайшее время.