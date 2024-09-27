По данным городских властей, угрозы обрушения конструкций жилого дома нет. Люди уже вернулись в свои квартиры.

Администрация города прокомментировала утренний инцидент в городке Нефтяников. В седьмом часу утра в многоквартирном доме на проспекте Мира, 27а, взорвался самогонный аппарат. Пострадал 71-летний хозяин квартиры на третьем этаже, где произошел взрыв. Сейчас мужчина находится в ожоговом центре БСМП-1 на Левом берегу.

На место происшествия выезжали сотрудники администрации Советского округа, департаментов безопасности, жилищной политики и городского хозяйства. Свою оценку также дали эксперты СибАДИ.

– Угрозы жизни и здоровью жильцов дома нет. Угрозы обрушения конструкций жилого помещения и подъезда нет. Все жильцы подъезда на период обследования были эвакуированы и уже вернулись в свои квартиры. Дальнейшее обследование поврежденного жилого помещения продолжается, – сообщили в мэрии Омска.

Сейчас сотрудники управляющей компании убирают стекла и бетонную крошку с балкона квартиры, где произошел взрыв. По факту инцидента проводится проверка правоохранительных органов.