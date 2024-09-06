Место, где располагалась скульптура Алены Филюшкиной, пустовало с конца июля.

Завтра, 7 сентября, в центре Омска состоится открытие второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов. Шесть новых бюстов будут располагаться в нижней части аллеи, ближе к Юбилейному мосту. В верхней же части, у Комсомольского моста, наконец-то восстановили скульптуру в честь легкоатлетки, чемпионки Сурдлимпийских игр – 2017 Алены Филюшкиной.

В конце июля из-за длительного подмыва грунта под бюстом спортсменки обвалилась земля. Памятник оперативно демонтировали до устранения проблемы. Коммунальщики заменили участок трубопровода, идущего непосредственно под бюстом чемпионки, засыпали место землей, а сверху уложили рулонный газон. Вернуть скульптуру планировали к открытию второй очереди Аллеи чемпионов. Сначала мероприятие было запланировано на 10 августа (День физкультурника), затем его перенесли на первую субботу сентября.

Сегодня, за день до мероприятия, бюст Филюшкиной вернулся на свое место. Рядом со скульптурой еще предстоит выполнить легкие косметические работы по благоустройству территории, но у специалистов в запасе еще целый день, чтобы все доделать.