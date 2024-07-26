Три дня назад под бюстом чемпионки Сурдлимпийских игр – 2017 по легкой атлетике провалилась земля. Яму оперативно заделали, но бюст пришлось убрать.

С Аллеи олимпийских чемпионов в центре Омска убрали бюст легкоатлетки, чемпионки Сурдлимпийских игр – 2017 Алены Филюшкиной. Три дня назад, 23 июля, под скульптурой на набережной Оми провалилась земля.

Монумент планировали убрать на время проведения ремонтных работ, но в ходе них выявилось, что при установке монумента летом 2023 года была повреждена ливневая канализация – бюст стоял над трубой, из-под которой лилась вода.

Корреспондент РИА «Омск-информ», побывавший сегодня утром на аллее, сообщает, что провал оперативно устранили, а в том месте, где стоял бюст Алены Филюшкиной, аккуратно уложен рулонный газон.

В мэрии Омска сообщили, что монумент вернут на прежнее место. В преддверии Дня физкультурника на Аллее чемпионов планируется установить еще шесть бюстов выдающихся спортсменов. Восстановление монумента Алены Филюшкиной проведут вместе с этими работами.