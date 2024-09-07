На мероприятие собрались первые лица города и области, а также прибыл легендарный борец Михаил Мамиашвили, чей бюст теперь открывает Аллею чемпионов.

Сегодня, 7 сентября, в центре Омска прошло торжественное открытие второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов. Мелкий моросящий дождь и холодный осенний ветер нисколько не помешали событию, которое объединило прославленных спортсменов Омской области, первых лиц региона и неравнодушных омичей.

Шесть новых бюстов работы скульптора Сергея Полегаева были накрыты белым полотном и ждали торжественного часа.

Напомним, что открытие Аллеи чемпионов состоялось в августе прошлого года. Тогда на левом берегу Оми установили 22 бронзовых бюста именитых спортсменов. Сегодня к ним добавились скульптуры в честь гимнаста Юрия Титова – триумфатора Олимпиады 1956 года, яхтсмена Александра Музыченко – олимпийского чемпиона 1980 года, легкоатлета Никиты Прохорова – паралимпийского чемпиона 2012 года, дзюдоистки Елизаветы Трущенко – победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года, фехтовальщика Артура Юсупова – обладателя золота Паралимпиады 2021 года и борца Михаила Мамиашвили – олимпийского чемпиона 1988 года. Последний лично приехал в Омск на церемонию.

В открытии второй очереди Аллеи приняли участие губернатор Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. Глава региона поблагодарил инициатора проекта, известного российского мецената Сергея Козубенко, на средства которого были установлены все монументы и выполнено благоустройство территории.

– Хотел бы выразить благодарность Сергею Павловичу Козубенко за проект, который в дальнейшем поддержал Сергей Николаевич Шелест. Спасибо большое нашим олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским спортсменам разных лет за то, что приехали и присоединились к сегодняшнему празднику. Давайте вместе развивать город Омск, Омскую область и нашу страну Россию. Всех с праздником! – сказал Виталий Хоценко.

Далее микрофон передали главе Омска Сергею Шелесту.

– Рад всех поздравить с таким замечательным событием. Мы чуть больше года назад открыли Аллею олимпийцев в Омске. Теперь она является одной из визитных карточек нашего города. Огромное спасибо, конечно, меценату, Сергею Павловичу. Это изначально была его идея. В первую очередь, конечно, это дань уважения нашим великим спортсменам. Во-вторых, это пример для нашего подрастающего поколения. Чтобы наши дети и внуки стремились стать такими же великими спортсменами, – отметил градоначальник.

В свою очередь, меценат Сергей Козубенко поблагодарил мэра за поддержку знакового для Омска проекта.

– Приятно видеть всех сегодня на мероприятии, на котором мы вместе с вами творим историю. Очень благодарен Сергею Николаевичу Шелесту за поддержку проекта на начальном этапе. Благодарен очень Виталию Павловичу за продолжение проекта, за поддержку и понимание. Благодарен всем омичам, – сказал Козубенко.

Он также напомнил собравшимся, что Аллея чемпионов на берегу Оми – это хоть и значительная, но все же часть большого проекта, посвященного омским олимпийцам. Второй частью проекта является выставка работ в Музее изобразительных искусств, в которую вошли 62 портрета известного художника Никаса Сафронова. И третий пункт – 60 краснолистных кленов, высаженных на территории «Омской крепости». Каждый саженец был назван в честь именитого спортсмена.

Сюрпризом для публики стали подарки для губернатора и мэра города, которые подготовил инициатор проекта Сергей Козубенко. Он вручил Виталию Хоценко и Сергею Шелесту их искуссно написанные портреты.

Первые лица поблагодарили Сергея Козубенко за подарки и объявили обновленную аллею официально открытой. Белый материал, покрывающий бюсты, подняли, и все наконец-то увидели новые скульптуры знаменитых спортсменов.

Виталий Хоценко вместе с Сергеем Шелестом отправились фотографироваться с новыми бюстами и порекомендовали собравшимся присоединиться к фотосессии. Взрослые и дети разделялись на небольшие группы, чтобы успеть сделать удачный кадр с близкими.

Теперь на левом берегу Оми установлены все 28 скульптур в честь прославленных омских спортсменов. Аллея чемпионов приобрела завершенный вид.