Омск-Информ
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·Спорт

Торжественная церемония состоится сегодня на левом берегу реки Омь.

Сегодня, 7 сентября, в центре Омска, на левом берегу реки Омь, состоится торжественная церемония открытия второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов. На этой неделе там установили шесть бюстов выдающихся спортсменов, и сегодня они будут официально открыты в присутствии большого количества гостей. Мероприятие начнется в 15:00.

Как сообщалось ранее, новые скульптуры посвящены следующим чемпионам:

  • гимнаст Юрий Титов – триумфатор Олимпиады 1956 года;
  • яхтсмен Александр Музыченко – олимпийский чемпион 1980 года;
  • легкоатлет Никита Прохоров – паралимпийский чемпион 2012 года;
  • дзюдоистка Елизавета Трущенко – победительница Сурдлимпийских игр 2013 года;
  • фехтовальщик Артур Юсупов – обладатель золота Паралимпиады 2021 года;
  • борец Михаил Мамиашвили – олимпийский чемпион 1988 года, выпускник Омского института физической культуры.

Первая очередь Аллеи олимпийских чемпионов открылась в Омске в августе 2023 года.

·Спорт

Торжественная церемония состоится сегодня на левом берегу реки Омь.

Сегодня, 7 сентября, в центре Омска, на левом берегу реки Омь, состоится торжественная церемония открытия второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов. На этой неделе там установили шесть бюстов выдающихся спортсменов, и сегодня они будут официально открыты в присутствии большого количества гостей. Мероприятие начнется в 15:00.

Как сообщалось ранее, новые скульптуры посвящены следующим чемпионам:

  • гимнаст Юрий Титов – триумфатор Олимпиады 1956 года;
  • яхтсмен Александр Музыченко – олимпийский чемпион 1980 года;
  • легкоатлет Никита Прохоров – паралимпийский чемпион 2012 года;
  • дзюдоистка Елизавета Трущенко – победительница Сурдлимпийских игр 2013 года;
  • фехтовальщик Артур Юсупов – обладатель золота Паралимпиады 2021 года;
  • борец Михаил Мамиашвили – олимпийский чемпион 1988 года, выпускник Омского института физической культуры.

Первая очередь Аллеи олимпийских чемпионов открылась в Омске в августе 2023 года.