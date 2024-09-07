Торжественная церемония состоится сегодня на левом берегу реки Омь.
Сегодня, 7 сентября, в центре Омска, на левом берегу реки Омь, состоится торжественная церемония открытия второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов. На этой неделе там установили шесть бюстов выдающихся спортсменов, и сегодня они будут официально открыты в присутствии большого количества гостей. Мероприятие начнется в 15:00.
Как сообщалось ранее, новые скульптуры посвящены следующим чемпионам:
- гимнаст Юрий Титов – триумфатор Олимпиады 1956 года;
- яхтсмен Александр Музыченко – олимпийский чемпион 1980 года;
- легкоатлет Никита Прохоров – паралимпийский чемпион 2012 года;
- дзюдоистка Елизавета Трущенко – победительница Сурдлимпийских игр 2013 года;
- фехтовальщик Артур Юсупов – обладатель золота Паралимпиады 2021 года;
- борец Михаил Мамиашвили – олимпийский чемпион 1988 года, выпускник Омского института физической культуры.
Первая очередь Аллеи олимпийских чемпионов открылась в Омске в августе 2023 года.