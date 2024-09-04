Омск-Информ
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Глава города назвал шесть имен.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, какие бюсты установят на Аллее олимпийских чемпионов на этой неделе. В субботу, 7 сентября, увековечат имена следующих спортсменов:
  • гимнаста Юрия Титова – триумфатора Олимпиады 1956 года;
  • яхтсмена Александра Музыченко – олимпийского чемпиона 1980 года;
  • легкоатлета Никиты Прохорова – паралимпийского чемпиона 2012 года;
  • дзюдоистки Елизаветы Трущенко – победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года;
  • фехтовальщика Артура Юсупова – обладателя золота Паралимпиады 2021 года;
  • борца Михаила Мамиашвили – олимпийского чемпиона, который окончил Омский государственный институт физической культуры.
Бюсты устанавливают на средства благотворителя Сергея Козубенко.
·Спорт

Глава города назвал шесть имен.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, какие бюсты установят на Аллее олимпийских чемпионов на этой неделе. В субботу, 7 сентября, увековечат имена следующих спортсменов:
  • гимнаста Юрия Титова – триумфатора Олимпиады 1956 года;
  • яхтсмена Александра Музыченко – олимпийского чемпиона 1980 года;
  • легкоатлета Никиты Прохорова – паралимпийского чемпиона 2012 года;
  • дзюдоистки Елизаветы Трущенко – победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года;
  • фехтовальщика Артура Юсупова – обладателя золота Паралимпиады 2021 года;
  • борца Михаила Мамиашвили – олимпийского чемпиона, который окончил Омский государственный институт физической культуры.
Бюсты устанавливают на средства благотворителя Сергея Козубенко.