Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

К образованию ямы привело повреждение ливневой канализации.
Провал грунта, который произошел на Аллее олимпийских чемпионов в Омске, мог брать начало с самого ее создания в 2023 году. По предварительным данным, при монтаже скульптур повредили ливневую канализацию.
Как сообщает «СуперОмск», с лета 2023 года грунт подмывало, однако песчаная подушка справлялась с потоком влаги. Ситуацию усугубили июльские ливни.
Напомним, яма разверзлась около бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной. Власти решили на время ремонта аллеи убрать его, чтобы он не упал.
·Общество

К образованию ямы привело повреждение ливневой канализации.
Провал грунта, который произошел на Аллее олимпийских чемпионов в Омске, мог брать начало с самого ее создания в 2023 году. По предварительным данным, при монтаже скульптур повредили ливневую канализацию.
Как сообщает «СуперОмск», с лета 2023 года грунт подмывало, однако песчаная подушка справлялась с потоком влаги. Ситуацию усугубили июльские ливни.
Напомним, яма разверзлась около бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной. Власти решили на время ремонта аллеи убрать его, чтобы он не упал.