Омск-Информ
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·Происшествия

Сейчас подрядчик выясняет причину и готовится восстановить грунт.
На Аллее олимпийских чемпионов в Омске просел грунт. Как стало известно РИА «Омск-информ», в результате под бюстом легкоатлетки Алены Филюшкиной образовалась яма. В мэрии сообщили, что подрядчик за счет мецената начнет восстановление уже сегодня.
– Земля обвалилась полчаса назад. Причину выясняем. Бюсту не повезло, – рассказал корреспонденту РИА «Омск-информ» представитель подрядной организации.
Отметим, что бюсту грозит падение в яму. Вскоре на место происшествия приедут представители ресурсоснабжающей организации, чьи сети располагаются под аллеей.
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·Происшествия

Сейчас подрядчик выясняет причину и готовится восстановить грунт.
На Аллее олимпийских чемпионов в Омске просел грунт. Как стало известно РИА «Омск-информ», в результате под бюстом легкоатлетки Алены Филюшкиной образовалась яма. В мэрии сообщили, что подрядчик за счет мецената начнет восстановление уже сегодня.
– Земля обвалилась полчаса назад. Причину выясняем. Бюсту не повезло, – рассказал корреспонденту РИА «Омск-информ» представитель подрядной организации.
Отметим, что бюсту грозит падение в яму. Вскоре на место происшествия приедут представители ресурсоснабжающей организации, чьи сети располагаются под аллеей.
1043