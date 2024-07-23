Омск-Информ
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·Политика

Как сообщил градоначальник, бюст легкоатлетки Алены Филюшкиной придется временно убрать.

Мэр Омска Сергей Шелест лично приехал на аллею олимпийских чемпионов на набережной Оми, где сегодня утром произошла просадка грунта под бюстом легкоатлетки Алены Филюшкиной. Как сообщил градоначальник, бюст спортсменки придется временно убрать.

– На аллее начинаются восстановительные работы на месте подмыва грунта. Специалисты компании «Братья Грин» и УДХБ уберут бюст, попавший в проблемную зону, снимут часть плитки, оценят масштабы необходимых вмешательств и исправят ситуацию, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он поставил задачу провести все работы максимально оперативно и аккуратно. В рамках празднования Дня города на аллее олимпийских чемпионов планируется установка еще шести бюстов.

·Политика

Как сообщил градоначальник, бюст легкоатлетки Алены Филюшкиной придется временно убрать.

Мэр Омска Сергей Шелест лично приехал на аллею олимпийских чемпионов на набережной Оми, где сегодня утром произошла просадка грунта под бюстом легкоатлетки Алены Филюшкиной. Как сообщил градоначальник, бюст спортсменки придется временно убрать.

– На аллее начинаются восстановительные работы на месте подмыва грунта. Специалисты компании «Братья Грин» и УДХБ уберут бюст, попавший в проблемную зону, снимут часть плитки, оценят масштабы необходимых вмешательств и исправят ситуацию, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он поставил задачу провести все работы максимально оперативно и аккуратно. В рамках празднования Дня города на аллее олимпийских чемпионов планируется установка еще шести бюстов.