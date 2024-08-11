Еще шесть бюстов на аллее должны были открыть в День физкультурника. Его отмечали накануне.

Открытие второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов в центре Омска перенесли на месяц. Еще шесть бюстов изначально планировали открыть в День физкультурника, который отмечался накануне, новая дата – 7 сентября. По данным портала «СуперОмск», на мероприятие ждут чемпионку Европы по художественной гимнастике Галиму Шугурову.

Помимо шести новых на аллее вновь откроют бюст легкоатлетки, чемпионки Сурдлимпийских игр – 2017 Алены Филюшкиной. В июле под монументом начала осыпаться земля. Его временно демонтировали с аллеи, чтобы перенести на другое место. Восстановление монумента решили провести вместе с работами по установке новых бюстов.