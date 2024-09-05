В Следкоме заявили, что не имеют законных оснований разглашать информацию по нераскрытым преступлениям.

В Омске прошел 41 день со дня обнаружения тела погибшей московской школьницы Евангелины Алешкиной. 15-летний подросток исчезла возле гостиницы «Ника» 22 июля. 4 дня ее искали силовики, поисковики и неравнодушные омичи. А 25 июля погибшую девочку обнаружили в Иртыше возле лодочной станции на улице 3-й Островской. А найденный на теле скотч дал почву для появления различных версий произошедшего.

К сегодняшнему дню должны быть готовы результаты экспертиз. Но в Следкоме по Омской области отказались раскрывать детали. Поскольку преступление считается нераскрытым.

– В данный момент у нас нет информационного повода. Результаты проведенных экспертиз по нераскрытым преступлениям никогда не предаются гласности в силу ст. 161 УПК РФ, – рассказала «Омск-информу» старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее редакция сообщала, что у родителей погибшей школьницы накопилась масса вопросов к силовикам. Они считают, что Евангелину убили.