Результаты экспертизы обнародуют уже через 10 дней.

Сегодня, 26 августа, исполнился месяц со времени обнаружения тела 15-летней московской школьницы Евангелины А. Подростка, пропавшего возле гостиницы «Ника», искали силовики, поисковики и неравнодушные омичи 4 дня. Погибшую обнаружили 25 июля в районе лодочной станции на 3-й Островской. На теле подростка заметили скотч, что дало почву для разных версий произошедшего.

Основной интригой остаются сроки проведения экспертиз, которые помогут установить причину смерти Евангелины. Как уточнили «Омск-информу» в региональном следкоме, все исследования должны завершиться в течение 40 дней. Это значит, что через 10 дней будет названа причина смерти подростка.

Надо сказать, что у семьи погибшей есть свой взгляд на трагедию. Отец школьницы ранее высказывал убеждение, что дочь убили.