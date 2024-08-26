Омск-Информ
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·Происшествия

Результаты экспертизы обнародуют уже через 10 дней.

Сегодня, 26 августа, исполнился месяц со времени обнаружения тела 15-летней московской школьницы Евангелины А. Подростка, пропавшего возле гостиницы «Ника», искали силовики, поисковики и неравнодушные омичи 4 дня. Погибшую обнаружили 25 июля в районе лодочной станции на 3-й Островской. На теле подростка заметили скотч, что дало почву для разных версий произошедшего.

Основной интригой остаются сроки проведения экспертиз, которые помогут установить причину смерти Евангелины. Как уточнили «Омск-информу» в региональном следкоме, все исследования должны завершиться в течение 40 дней. Это значит, что через 10 дней будет названа причина смерти подростка.

Надо сказать, что у семьи погибшей есть свой взгляд на трагедию. Отец школьницы ранее высказывал убеждение, что дочь убили.

·Происшествия

Результаты экспертизы обнародуют уже через 10 дней.

Сегодня, 26 августа, исполнился месяц со времени обнаружения тела 15-летней московской школьницы Евангелины А. Подростка, пропавшего возле гостиницы «Ника», искали силовики, поисковики и неравнодушные омичи 4 дня. Погибшую обнаружили 25 июля в районе лодочной станции на 3-й Островской. На теле подростка заметили скотч, что дало почву для разных версий произошедшего.

Основной интригой остаются сроки проведения экспертиз, которые помогут установить причину смерти Евангелины. Как уточнили «Омск-информу» в региональном следкоме, все исследования должны завершиться в течение 40 дней. Это значит, что через 10 дней будет названа причина смерти подростка.

Надо сказать, что у семьи погибшей есть свой взгляд на трагедию. Отец школьницы ранее высказывал убеждение, что дочь убили.