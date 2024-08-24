Родители девочки ждут результатов назначенных экспертиз и после этого готовы озвучить свои версии произошедшего.

Житель Москвы Сергей Алешкин, чья 15-летняя дочь погибла в Омске месяц назад, прокомментировал «Омск-информу» ход следствия по уголовному делу о ее смерти. Дело было возбуждено и расследуется по статье «Убийство». Следственный комитет пока не называет версий произошедшего, семья погибшей также ждет результатов экспертиз.

– Пока все также ждем результатов экспертиз. Не хотелось бы озвучивать наши версии произошедшего (они есть) до того, как получим эти результаты. Но вопросов по трагедии у нас тоже накопилось очень много, – сказал Сергей Аношкин в комментарии «Омск-информу».

Напомним, что школьница из Москвы пропала в Омске 22 июля. Девочка вышла из отеля «Ника» рядом с парком Победы и бесследно исчезла. Три дня спустя, 25 июля, ее тело нашли в Иртыше на территории лодочной станции. Событие вызвало большой общественный резонанс, ребенка искали сотни жителей города, а также представители силовых структур.