Отец девочки Сергей Алешкин предполагает, что следствие затягивает с результатами экспертизы.

История со следствием по делу Евангелины А. обрастает новыми деталями. Подростка, пропавшего 22 июля возле гостиницы «Ника», на протяжении четырех дней искали силовики, поисковики и неравнодушные омичи. 25 июля тело девочки обнаружили в районе лодочной станции на 3-й Островской. На теле подростка заметили скотч, что дало почву для разных версий произошедшего.

Причина гибели Евангелины до сих пор неизвестна. Силовики, расследующие уголовное дело по статье «Убийство», обещали обнародовать результаты экспертиз спустя 40 дней после обнаружения тела школьницы. То есть сегодня-завтра.

Накануне отец девочки Сергей Алешкин обратился в редакцию «Омск-информа» с очередным заявлением. Он еще раз поблагодарил всех, кто принял участие в поисках и перевозке дочери в Москву. И перечислил вопросы, накопившиеся у семьи к следствию.

Отец школьницы по-прежнему убежден, что ее убили, и преступники могут находиться на свободе. Сергей Алешкин опасается новых жертв.

– Пока совершившие это преступление еще не изолированы от общества, они все еще представляют опасность, в первую очередь для жителей Омска. Именно предупреждение повторных преступлений – наш основной мотив для поиска ответов, – подчеркнул Алешкин.

Его смущает несколько моментов. В первую очередь настораживает, что до сих пор не найдены вещи Евангелины: рюкзак и небольшая сумочка. Кроме того, до сих пор непонятно, почему так долго не могли найти тело подростка и по какой причине следствие тянет с какими-либо выводами. Как выяснилось, родителей даже не пустили к месту обнаружения школьницы.

– Не получен ответ на вопрос, почему родителей сразу не пустили на место, где было найдено тело Евы, а пустили уже только на опознание. Это несмотря на то, что мы с женой, узнав из СМИ о том, что Еву нашли, приехали на место практически одновременно со следственной группой, – рассказал Сергей Алешкин «Омск-информу».

Мужчина также не понимает, как на теле погибшей дочери мог оказаться скотч и как в принципе могла бесследно исчезнуть девочка.

Родители Евангелины обратились в Генпрокуратуру и в администрацию президента, чтобы уголовное дело взяли на особый контроль.