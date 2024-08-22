Компания добровольно отказалась от своих притязаний на участок, но оформила документы уже под контролем прокуратуры.

Земля в парке 30-летия ВЛКСМ официально вернулась в собственность муниципалитета. Требования прокуратуры об оспаривании договора аренды земли добровольно и без каких-либо возражений удовлетворили сами ответчики, представители компании «Кедр», сообщили в надзорном ведомстве.

В июне этого года прокуратура в Арбитражном суде надеялась добиться признания недействительным дополнительного соглашения о продлении договора аренды участка, предоставленного ООО «Кедр» под строительство торгово-развлекательного комплекса. Этот участок расположен на рекреационных землях.

В ходе судебного разбирательства ответчики представили соглашения о расторжении оспариваемого договора и договора залога, однако они не были зарегистрированы, как полагается. Под контролем прокуратуры представители «Кедра» оформили все необходимые документы для устранения нарушений и регистрации указанных соглашений в Едином государственном реестре недвижимости.

Производство по делу прекращено. Надо сказать, что один ТЦ возле парка компания уже построила.

А вот суд по второму участку в парке, предоставленному «Кедру» без торгов, состоится и назначен на 10 сентября. На нем располагаются теннисные корты и административно-хозяйственный блок.

Отметим, что в махинациях с землями парка пытались обвинить директора компании «Кедр» Игоря Толчина и омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя. Однако уголовные дела отменила Генпрокуратура.