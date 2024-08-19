Речь идет о землях под теннисными кортами и административно-хозяйственными блоками.

Появилась конкретика с судебным разбирательством по одному из участков, проданному мэрией «Кедру» без торгов в октябре 2022 года. Прокуратура подала иск в Арбитражный суд с требованием вернуть землю муниципалитету обратно. По мнению надзорного ведомства, объект был передан компании незаконно, как собственнику расположенных на нем теннисных кортов и административно-хозяйственного блока. Фактически корты до сих пор не работают, а сам земельный участок находится в парковой зоне, поэтому не подлежит приватизации. В документах суда указана сумма сделки, 4,5 млн рублей.

Иск поступил в суд 25 июня, а на следующий день «Кедру» запретили любые финансовые процедуры с участком. Первое заседание назначено на 10 сентября.

Один из участков в парке 30-летия ВЛКСМ, по которому, кстати, заявлен второй иск прокуратуры, «Кедр» уже вернул мэрии. Это земля, которую компании передали в аренду для строительства еще одного торгово-развлекательного комплекса. Она находится в 164 метрах на юго-восток от ул. Б. Хмельницкого, 158, справа от главного входа в парк. Договор аренды участка уже расторгли.

Напомним, ранее по делу о строительстве ТЦ в парке имени 30-летия ВЛКСМ были задержаны 5 июня директор ООО «Кедр» Игорь Толчев, его предшественник на этом посту, депутат горсовета Дмитрий Сахань и предприниматель-депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, аффилированный с этой компанией. 6 июня их этапировали в Москву. Но затем их освободили из-под стражи, так как 7 июня первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Адвокат Павлова Михаил Ошеров заявлял, что все обвинения с его клиента сняты и в его действиях нет признаков уголовно наказумого деяния.