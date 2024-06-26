В ведомстве считают, что чиновники предоставили их компании незаконно.

В ведомстве считают, что чиновники предоставили их компании незаконно.

Прокуратура Омской области обратилась в арбитражный суд, чтобы вернуть земельные участки в парке им. 30-летия ВЛКСМ в муниципальную собственность. Дополнительное соглашение к договору аренды с «Кедром» хотят признать недействительным.

В декабре 2019 года на основании решения суда департамент имущественных отношений сдал участок площадью 13 856 кв. м в аренду ООО «Кедр» для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса. Договор должен был действовать три года.

– В отсутствие законных оснований в июне 2022 года сторонами договора заключено дополнительное соглашение о продлении срока аренды еще на 3 года, – отметили в прокуратуре.

При этом на участке нет объекта незавершенного строительства. Компания успела лишь освободить землю и начала изыскательские работы. По мнению прокуратуры, строительство у главного входа в парк второго торгового центра противоречит документам градостроительного зонирования.

Отметим, что в октябре 2022 года департамент имущественных отношений продал «Кедру» другой участок площадью 4787 кв. м. Это сделали без аукциона, так как компания является владельцем теннисных кортов, расположенных на участке. При этом участок также находится в парке культуры и отдыха. Его прокуратура тоже требует вернуть.