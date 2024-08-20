Специалист считает, что ситуация непростая, но государство все контролирует.

Известный омский экономист Сергей Евсеенко высказался о росте инфляции. Ранее сообщалось, что по итогам июля этот показатель подскочил до 9,4 %. Это выше, чем в целом по России. Омское отделение Банка России связало столь негативную тенденцию с повышением стоимости услуг ЖКХ и резким ростом оплаты проезда в общественном транспорте.

Эксперт считает, что рост стоимости товаров и услуг – следствие санкций из-за геополитической ситуации.

– Все логично: растут цены на все и вся. И Омская область не исключение. Если бы государство не сдерживало рост цен, все было бы еще хуже. А нынешний уровень инфляции в 9,4 % не самый высокий, – убежден Евсеенко.

Экономист предпочел не делать прогнозов относительно темпа роста цен в ближайшем будущем.

Добавим, что в Омске в 2,5–3 раза подняли расценки на погребение.