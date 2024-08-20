Омск-Информ
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·Общество

Вместо 11,5 тысячи за погребение родственника теперь придется заплатить 30 тыс. рублей.
Мэрия запланировала внести изменения в постановление «Об установлении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Бюджетным учреждением города Омска «Комбинат специальных услуг». Законопроект власти опубликовали вчера, 19 августа.
Стандартное погребение подорожает с 11,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей:
  • оформление документов – 5,2 тыс. рублей,
  • предоставление гроба – 7,2 тыс. рублей,
  • перевозка тела – 3,3 тыс. рублей,
  • погребение – 14,1 тыс. рублей.
Похороны мертворожденного вместо 5 тыс. рублей будут стоить 15 тыс. рублей:
  • оформление документов – 6,6 тыс. рублей,
  • предоставление гроба – 2,2 тыс. рублей,
  • перевозка тела – 4,8 тыс. рублей,
  • погребение – 1,5 тыс. рублей.
·Общество

Вместо 11,5 тысячи за погребение родственника теперь придется заплатить 30 тыс. рублей.
Мэрия запланировала внести изменения в постановление «Об установлении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Бюджетным учреждением города Омска «Комбинат специальных услуг». Законопроект власти опубликовали вчера, 19 августа.
Стандартное погребение подорожает с 11,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей:
  • оформление документов – 5,2 тыс. рублей,
  • предоставление гроба – 7,2 тыс. рублей,
  • перевозка тела – 3,3 тыс. рублей,
  • погребение – 14,1 тыс. рублей.
Похороны мертворожденного вместо 5 тыс. рублей будут стоить 15 тыс. рублей:
  • оформление документов – 6,6 тыс. рублей,
  • предоставление гроба – 2,2 тыс. рублей,
  • перевозка тела – 4,8 тыс. рублей,
  • погребение – 1,5 тыс. рублей.