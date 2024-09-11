Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предыдущий продержался два месяца.
Ольга Котюргина вновь оставила должность директора бюджетного «Комбината специальных услуг» в Омске. С 10 сентября директором стал Алексей Артеменко.
Напомним, Котюргина руководила комбинатом с февраля 2021 года (на 17 месяцев), в июле 2023 года (6 дней) и с 16 июля этого года (2 месяца). С июля прошлого года по июль нынешнего директором также был Михаил Квитков
Отметим, что «Комбинат специальных услуг» занимается похоронами. В прошлом году учреждению удалось возродить производство гробов и крестов.
·Экономика/Бизнес

Предыдущий продержался два месяца.
Ольга Котюргина вновь оставила должность директора бюджетного «Комбината специальных услуг» в Омске. С 10 сентября директором стал Алексей Артеменко.
Напомним, Котюргина руководила комбинатом с февраля 2021 года (на 17 месяцев), в июле 2023 года (6 дней) и с 16 июля этого года (2 месяца). С июля прошлого года по июль нынешнего директором также был Михаил Квитков
Отметим, что «Комбинат специальных услуг» занимается похоронами. В прошлом году учреждению удалось возродить производство гробов и крестов.